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Новое оборудование и инструменты поступили в школу искусств в Дальнереченске

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В детскую школу искусств Дальнереченска (Приморский край) поступило новое оборудование, мебель и инструменты. Об этом 10 ноября сообщает ИА PrimaMedia.

Для учреждения закупили новые проекторы, акустические рояли и другие музыкальные инструменты, а также учебную мебель и необходимую литературу. Средства на обновление выделили в рамках нацпроекта «Культура». Сумма составила более 8,2 млн рублей.

«В актовом зале, который приобрел теперь такой торжественный вид, уже хочется проводить концерты. А в учебных классах стало по-настоящему комфортно и уютно. На сегодняшний день в школе обучается более 800 детей», — рассказали в образовательном учреждении.

Нацпроект «Культура» реализуется в Приморском крае с 2019 года. Инициатива направлена на вовлечение людей в культурную деятельность путем поддержки творческих инициатив, а также улучшение инфраструктуры объектов культуры края и рост обращений к цифровым ресурсам культуры.

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