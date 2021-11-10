Суд ЕС отклонил апелляцию Google на штраф в €2,4 млрд

Компания Google не смогла оспорить в суде ЕС рекордный штраф в €2,4 млрд. Корпорация подала иск на решение еврокомиссии от 2017 года, передает телеканал «Известия». Google обвинили в злоупотреблении монопольным положением на рынке. По данным Еврокомиссии, компания искажала результаты поисковых запросов в свою пользу. На первой странице пользователи видели товары сервиса Google Shopping. Для Еврокомиссии это первая победа в суде в борьбе с крупными IT-корпорациями.

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