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Новую проверку назначили по делу о гибели артиста Большого театра

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По делу о гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша из-за падения декораций во время выступления была назначена новая проверка. Об этом 10 ноября сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным, которыми располагает телеканал, декорация весила около 2 т, а смена реквизита должна была произойти спустя примерно 10 минут после начала представления.

В этом было задействовано большое число работников театра, которые ответственны за вывоз столбов, стен, столов и другого реквизита. Перед этим блоком спектаклей «Садко» было проведено три сценические репетиции.

При этом в театре сказали, что все актеры прошли инструктаж и количество репетиций данной постановки было достаточным для закрепления театрального результата.

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Также они подчеркнули, что за сценой находится пульт управления декорациями, за которым сидит оператор, но его обзор ограничен. Ему может давать команды мастер, а тот, в свою очередь, получает их от режиссера.

В театре отмечают, что Кулеш был опытным сотрудником и ранее уже участвовал в этом спектакле. В момент смены декораций он вывозил на сцену деревянный трон на колесиках, располагая его по центру, во время движения задней стены закреплял его и уходил за кулисы. Однако, по рассказам сотрудников театра, по неизвестным причинам в тот день он шагнул под стену, обходя трон сзади.

Следователи в ходе проверки не установили необходимые данные нарушений требований ТК РФ. В действиях генерального директора театра, руководителя службы охраны труда и режиссера состава преступления найдено не было.

8 ноября было отказано в возбуждении дела по факту гибели артиста. Однако затем постановление об отказе в заведении дела отменили, было поручено провести дополнительную проверку.

Трагедия произошла 9 октября во время оперы «Садко». 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб во время выступления на сцене на глазах у зрителей после того, как его придавила декорация.

После случившегося опера была остановлена, а зрителей попросили покинуть театр. По факту произошедшего прокуратура Москвы организовала проверку.

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