Новую проверку назначили по делу о гибели артиста Большого театра

По делу о гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша из-за падения декораций во время выступления была назначена новая проверка. Об этом 10 ноября сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным, которыми располагает телеканал, декорация весила около 2 т, а смена реквизита должна была произойти спустя примерно 10 минут после начала представления.

В этом было задействовано большое число работников театра, которые ответственны за вывоз столбов, стен, столов и другого реквизита. Перед этим блоком спектаклей «Садко» было проведено три сценические репетиции.

При этом в театре сказали, что все актеры прошли инструктаж и количество репетиций данной постановки было достаточным для закрепления театрального результата.

Также они подчеркнули, что за сценой находится пульт управления декорациями, за которым сидит оператор, но его обзор ограничен. Ему может давать команды мастер, а тот, в свою очередь, получает их от режиссера.

В театре отмечают, что Кулеш был опытным сотрудником и ранее уже участвовал в этом спектакле. В момент смены декораций он вывозил на сцену деревянный трон на колесиках, располагая его по центру, во время движения задней стены закреплял его и уходил за кулисы. Однако, по рассказам сотрудников театра, по неизвестным причинам в тот день он шагнул под стену, обходя трон сзади.

Следователи в ходе проверки не установили необходимые данные нарушений требований ТК РФ. В действиях генерального директора театра, руководителя службы охраны труда и режиссера состава преступления найдено не было.

8 ноября было отказано в возбуждении дела по факту гибели артиста. Однако затем постановление об отказе в заведении дела отменили, было поручено провести дополнительную проверку.

Трагедия произошла 9 октября во время оперы «Садко». 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб во время выступления на сцене на глазах у зрителей после того, как его придавила декорация.

После случившегося опера была остановлена, а зрителей попросили покинуть театр. По факту произошедшего прокуратура Москвы организовала проверку.