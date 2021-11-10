Подозреваемого в шпионаже жителя Ялты задержали сотрудники ФСБ

ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в шпионаже. По информации ведомства, житель Ялты работал на Службу безопасности Украины. Задержанного мужчину обвиняют в сборе секретных данных, в том числе о сотрудниках ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», сообщает телеканал «Известия». Подозреваемый житель Ялты заключен под стражу.

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