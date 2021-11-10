Учебный центр создадут на базе вертолетного завода в Казани

Госкорпорация «Ростех» к апрелю 2024 года создаст на базе Казанского вертолетного завода учебно-производственный центр. Состоялась церемония начала строительства здания.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что обучение в Казани предполагается сделать «бесшовным». В этот кластер войдут учебный центр, учреждения среднего специального и высшего образования — Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ), передает ИА «Татар-информ».

«Мы договорились, что обучение будет на английском языке. Это важно, чтобы была создана образовательная вертикаль», — уточнил Рустам Минниханов.