В ожидании новой встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которая может состояться в начале 2022 года, американцы решили оказать на Москву силовое давление в Черноморском регионе. Так, с 30 октября в акватории моря находится эсминец Porter с управляемым ракетным оружием (УРО). 3 ноября туда зашел танкер John Lenthall, а 4 ноября — корабль управления 6-го флота военно-морских сил (ВМС) США Mount Whitney. 6 ноября с целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над акваторией Черного моря выполнены полеты двух В-1В военно-воздушных сил (ВВС) США на удалении около 100 км от государственной границы РФ.

9 ноября над акваторией Черного моря вновь был обнаружен самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США. Он вылетел с немецкой авиабазы Ramstein и на протяжении свыше пяти часов находился в воздушном пространстве над северо-западной, центральной и северо-восточной частью Черного моря. В это время американский самолет сопровождали радиолокационные средства зенитных ракетных войск военно-космических сил России. Минимальное приближение к границе РФ составило 35 км.

Очевидно, что по этому поводу в Минобороны России были вынуждены заявить: подобные действия — дестабилизирующий фактор в Черноморском регионе, «одной из целей которых является военное освоение территории Украины». При этом было подчеркнуто, что в результате внеплановых действий США пытаются создать многонациональную группировку вооруженных сил (ВС) Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины в непосредственной близости от российской границы.

С российской стороны это было расценено как «изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения в Донбассе». В таких условиях ВС России ведут «непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку» с целью недопущения возможных военных провокаций. При этом учитывается, что в июне российская сторона была вынуждена открыть предупредительный огонь по курсу британского эсминца УРО Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым). А в октябре большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» предотвратил попытку эсминца УРО ВМС США Chafee пересечь государственную границу РФ в Японском море.

Согласно конвенции Монтрё, корабли ВМС США не могут находиться в акватории Черного моря свыше 21 суток. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тыс. т. К примеру, полное водоизмещение эсминца УРО Porter составляет 8,9 тыс. т.

В НАТО заявили о намерении усилить военное присутствие в Черноморском регионе. В России к этому были готовы. Именно поэтому в Крыму был развернут армейский корпус, а ЧФ только за последние годы получил такие современные боевые корабли, как шесть дизель-электрических подлодок, несколько фрегатов и малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». Противовоздушная оборона Крыма обеспечивается четырьмя дивизионами зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и несколькими дивизионами зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Очевидно, что даже развернутой в Крыму группировки наземных войск и сил Черноморского флота вполне достаточно для его надежной обороны от ВС США и их союзников и партнеров в регионе. Тем не менее американская администрация сознательно обостряет ситуацию по следующим причинам. Во-первых, Джо Байден испытывает серьезное давление со стороны Республиканской партии и конгресса США в целом, не заинтересованных в принципиальном улучшении отношений с Москвой.

Во-вторых, США не могут не поддерживать своих союзников по блоку НАТО — Великобританию и Турцию, которые наращивают поставки вооружений Украине. Так, в ближайшее время Киев получит два уже бывших в употреблении британских базовых тральщика Ramsey и Blyth. ВС Украины (ВСУ) получили 12 турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и планируют довести их количество до 36. В то же время пока трудно идет согласование программы по строительству для ВСУ четырех ракетных катеров (еще четыре планируется построить на Украине) ввиду того, что предложенный проект на базе катера Protector 50 может развивать скорость не более 54 км/час и размещать британские противокорабельные ракеты Kongsberg NSM, а не украинские «Нептун».

В-третьих, американцев беспокоит развертывание российских войск якобы у границ Украины. И это невозможно подтвердить, так как предыдущая администрация США вышла из Договора по открытому небу и вынудила Москву на аналогичные действия.

Тем не менее даже в таких условиях продолжение российско-американского диалога на высшем уровне крайне необходимо. Для Москвы это позволит укрепить контакты между силовыми структурами наших стран. В Вашингтоне надеются, что такой диалог не позволит чрезмерно укрепить российско-китайские отношения в военно-политической сфере.

Как пишут СМИ, во время следующей встречи лидерам предстоит обсудить реализацию договоренностей, достигнутых в Женеве. Но эта эскалация напряженности у российских границ не способствует позитивному настрою на диалог.

Автор — заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора