Театр кукол капитально отремонтировали в Благовещенске

В Благовещенске завершился капитальный ремонт областного театра кукол. Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, это один из крупнейших проектов, реализованных в рамках нацпроекта «Культура».

По данным регионального правительства, подрядчик привел в порядок напольное покрытие, отремонтировал стены, заменил системы канализации, отопления, вентиляции, освещения, а также сантехнику. Кроме того, рабочие отремонтировали фасад, а на прилегающей территории уложили тротуарную плитку.

«Ремонт театра кукол — один из крупнейших проектов, который был реализован в рамках нацпроекта в этом году. На выполнение работ было направлено более 36 млн рублей», — цитирует губернатора Амурская Служба Новостей.

По словам главы региона, в этом году по нацпроекту начался капремонт четырех объектов – это областной театр кукол, дома культуры в селах Константиновка и Поляна Серышевского района, а также ДК в селе Жариково Тамбовского района. Кроме того, стартовало строительство нового ДК в селе Усть-Уркима Тындинского района.

В сентябре сообщалось, что в Благовещенске в 2022 году планируют отреставрировать еще несколько исторических зданий. В основном в них располагаются учреждения образования, культуры и здравоохранения.