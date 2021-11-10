Власти Башкирии обещают позаботиться о лебедях на замерзающем озере

В центре управления республикой Башкирии ответили на просьбу жителей Бирского района помочь семье лебедей, которые не спешат улетать на зимовку с замерзающего озера Ширень.

Местные жители в своем обращении, опубликованном на странице ЦУР, рассказали, что на озере остается пара лебедей с четырьмя птенцами. С каждым днем у птиц всё меньше шансов выжить в условиях наступающей зимы.

ЦУР связался с администрацией района. После этого на озеро отправились представители министерства экологии и ветеринарной станции Бирска. Они выяснили, что пока лебеди в безопасности, озеро еще льдом не покрылось и пропитания для птиц там в достатке.

Однако отлет птиц в теплые страны ограничен по времени, поскольку озеро покроется льдом уже через неделю. Тем не менее в ЦУР пообещали отправить птиц на передержку в случае, если они всё же не решатся отправиться на зимовку, сообщает ИА «МедиаКорСеть».