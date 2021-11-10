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В Кремле прокомментировали новые видео с пытками заключенных под Саратовом

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После появления в Сети видео с пытками заключенных в тюремной больнице под Саратовом инициированы различные проверки. Рассматривается вся поступающая по этому вопросу информация. Об этом 10 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Проверки по данному факту идут, система отреагировала, но о результатах говорить пока рано. Вся свежая информация об этом также будет рассматриваться», — сказал спикер Кремля.

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На вопрос о том, докладывается ли об инцидентах президенту Владимиру Путину, Песков ответил, что глава государства осведомлен о происходящем, однако не имеет возможности уделять внимание каждому отдельному эпизоду. По словам пресс-секретаря, это является непосредственной прерогативой органов, осуществляющих проверки.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что СК РФ организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области.

Во ФСИН «Известиям» рассказали, что директор ведомства Александр Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата ведомства в Саратовскую область для проверки соблюдения прав осужденных и их безопасности.

6 октября ФСИН уволила начальника тюремной больницы по Саратовской области, а также троих сотрудников регионального ведомства по отрицательным мотивам.

Позже о пытках в саратовской тюремной больнице заявили еще 14 осужденных.

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