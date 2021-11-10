Китайские власти недовольны прибытием американских сенаторов на Тайвань

КНР недоволен визитом американских сенаторов на Тайвань. Пекин заявил, что прибытие законодателей из США дестабилизирует ситуацию в Тайваньском проливе. Власти Китая считают, что Тайвань хочет добиться независимости при поддержке Вашингтона. Во вторник в Тайбэй прибыл американский самолет с группой сенаторов и конгрессменов из США на борту, передает телеканал «Известия». В Тайбэе подтвердили факт визита законодателей из Штатов, воздержавшись от подробных комментариев. Стоит напомнить, что КНР считает Тайвань своей провинцией. При этом в Тайбэе настаивают на том, что Китайская Республика является независимым от КНР государством.

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