ПСБ выдал кредит на 2,2 млрд рублей для строительства бизнес-центра в Москве

Российский банк ПСБ выделил кредит на сумму 2,2 млрд рублей девелоперу STONE HEDGE. Средства пойдут на финансирование более 70% первого этапа строительства бизнес-центра класса А STONE Савеловская в Москве. Об этом в среду, 10 ноября, сообщается на сайте финансовой организаци.

Так, на эти деньги будет выкуплен земельный участок под строительство объекта.

Вице-президент, заместитель руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Алексей Будаев отметил, что кредитный портфель банка в сегменте арендного бизнеса вырос на 60% в сравнении с прошлым годом.

«В столице же спрос на офисы высокого класса последний год опережает предложение, поэтому ПСБ видит большой потенциал в проекте, который реализуют наши партнеры — девелопер STONE HEDGE, так как он будет способствовать заполнению этой востребованной ниши коммерческой недвижимости», — отметил он.

Управляющий партнер STONE HEDGE Анастасия Малкова со своей стороны отметила, что партнерство с ПСБ «станет дополнительной гарантией надежности» для клиентов компании.

Бизнес-центр STONE Савеловская расположен возле станций метро «Савеловская» и «Марьина Роща». Строительство двух 24-этажных башен общей наземной площадью 93 тыс. кв. м на участке планируется начать в I квартале 2022 года и завершить в 2024 году.