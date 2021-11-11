Более 100 лет назад (11 ноября 1918 года) заключением Компьенского перемирия была перевернута одна из самых кровавых страниц в истории человечества — Первая мировая война. В этот конфликт, который продлился четыре года, оказались так или иначе втянуты две трети населения планеты. А ключевыми причинами, которые подвергли риску миллионы человеческих жизней, стали территориальные притязания развитых государств и передел колоний. Начавшись в Европе, где происходили главные события, война постепенно приобрела глобальный характер, охватив Дальний и Ближний Восток, Африку, акватории Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского океанов.

В России эта трагедия отходит на второй план при воспоминаниях о военных событиях XX столетия. «Великая забытая война» — часто именно так именуется Первая мировая в отечественных исторических пособиях. Действительно, она не оставила такого рубца в сознании каждого из нас по сравнению с испытаниями 1941-1945 годов. Великая Отечественная война коснулась каждой советской семьи, заложила основы существующего миропорядка, окончательно вывела СССР в «сверхдержавы». Она ближе и понятнее современному человеку.

Итоги Первой мировой для России были другими. Революция, развал страны, убийство императорской семьи, приход коммунистов к власти, международная изоляция, гражданская война, массовое обнищание населения, деморализация войск, всплеск национализма — все это стало наследием тех баталий. Не менее тяжелыми были последствия и для многих других стран, положение которых казалось незыблемо стабильным.

Как «карточные домики» рухнули Австро-Венгерская, Османская и Германская империи. На осколках могущественных государств стихийно возникли новые страны, позднее ставшие активными участниками мировой политики. Чехословакия, Венгрия, Австрия, Польша, Финляндия, Турция, Королевство сербов, хорватов и словенцев, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Грузия внезапно получили независимость. Карта Европы, ранее напоминавшая пирог, разделенный на несколько больших кусков, превратилась в лоскутное одеяло. Многие из этих образований потом вошли в новые государства, а некоторые на поле брани продолжали отстаивать свою автономию.

Передел границ заложил мину замедленного действия под европейскую стабильность. Теперь на континенте возникли районы с компактным проживанием национальных меньшинств (немцев, литовцев, украинцев и белорусов в Польше, немцев, венгров и украинцев в Чехословакии, венгров и украинцев в Румынии). Чувствовали свое неравноправие народы на Балканах и словаки в Чехословакии. Это сделало новые государства очагами для потенциальных этнических конфликтов, которые будут преследовать Европу не только в XX, но и в XXI столетии.

Совсем не удивительно, что отголосками тех событий отзывается и день сегодняшний. Именно тогда, к примеру, на Украине начало активно зарождаться радикальное националистическое движение. В 1920-е годы там возникает целый ряд объединений, позже трансформировавшихся в единую сеть украинских националистов. В годы Великой Отечественной они встали на сторону фашистских войск, но после их уничтожения затихли на несколько десятилетий. И надо понимать, что сегодняшний «ментальный» разрыв между нашими странами во многом обусловлен активностью этих сил. Сил, начавших работу в эпоху геополитической турбулентности и искавших свою идентичность на базисе ненависти и неприятия общих корней. Похожая ситуация наблюдается сегодня и в некоторых других странах постсоветского пространства.

Итоги той войны актуальны сегодня не только для нас, но и для всех остальных ведущих европейских держав. «Историю пишут победители, поэтому в ней не упоминаются проигравшие». Эта фраза Артура Дрекслера (основателя НСДАП, в которую позже вступил и возглавил Адольф Гитлер), стала словесной квинтэссенцией результатов Первой мировой войны. Победившие тогда Англия и Франция навязали проигравшим странам тяжелейшие условия, которые просто не могли не затаить обиду на сложившийся мировой порядок. Статьи мирного договора обязывали Германию не вводить воинскую повинность, распустить все военные организации, не иметь современных видов вооружения. Страна лишилась большой части территории и даже своих немногочисленных колоний. Тяжелым бременем для германской экономики стали обязательства по выплате репараций победившим странам.

Все эти факторы постепенно разжигали фитиль новой войны, топливом для которой стали настроения реваншизма. Проигравшие стороны не просто хотели вернуть утраченные территории, но и восстановить национальную гордость. Это и стало «моральной подпиткой» гитлеровского режима, захватившего умы населения Германии на многие годы. А наследие действий нацистов до сих пор отравляет историческую память европейцев.

Обездоленной ощущала себя и Россия. «Это неслыханный, грабительский мир, который десятки миллионов людей, и в том числе самых цивилизованных, ставит в положение рабов», — описывал итоги войны Владимир Ленин. Наша страна, выйдя из войны, где она сражалась изначально на стороне победителей, в итоге лишилась огромной части земель и влияния на международной арене.

Параллельно со «списанием» некогда могущественных держав из тени вышли и новые государства, ставшие потом «сверхдержавами» своего исторического периода. К примеру, Соединенные Штаты, понесшие в войне незначительные потери, но заметно укрепившиеся на мировой арене, смогли диктовать свои условия послевоенному устройству. Не случайно именно американский президент Вудро Вильсон стал одним из архитекторов нового миропорядка, который он изложил в своих знаменитых «14 пунктах». Там он, кстати, отметил и необходимость создания универсальной организации, которая бы могла предотвратить возможные глобальные трагедии. Ответом на это предложение стало основание в 1920 году Лиги наций — предвестника современной ООН. Казалось бы, новый институт должен был стать действенным механизмом недопущения новых трагедий планетарного масштаба. Тем не менее, выполнить эту задачу новому институту оказалось не по силам. Спустя менее чем два десятилетия в Европе вспыхнула новая глобальная война.

Помня уроки прошлого, потомки этих событий стремятся не повторить ошибок предков. К примеру, проблема реформирования ООН и сегодня присутствует в повестке международных дебатов. Это не единственный пример того, что война, ушедшая от нас более столетия назад, запустила процессы, с которыми человечество пытается справиться до сих пор. Пренебрежение национальными интересами, отказ слышать позицию более слабых партнеров, внешняя диктатура над отдельными территориями — атрибуты жизни современной мировой политики, которые создают риски своего рода реваншизма и попыток слома привычного миропорядка. Такая взрывоопасная ситуация рано или поздно всегда приводит к желанию слабых и обездоленных «дать сдачи». А именно это устремление сломать «устоявшийся гнет» уже не единожды ставило человечество на грань уничтожения.

Автор — журналист «Известий»

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