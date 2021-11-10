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Путин поздравил с праздником всех причастных к МВД

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10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником всех причастных к МВД, передает телеканал «Известия».

«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел. В этот день мы отдаем дань уважения и глубокой признательности людям, которые стоят на страже закона и порядка, кто по зову сердца выбрал для себя трудную, связанную с немалыми нагрузками и риском работу, смысл, предназначение которой — охранять стабильность общества, обеспечивать безопасность, права и законные интересы граждан, вести беспощадную борьбу с криминалом и коррупцией, насилием и произволом», — отметил глава государства.

«И от вашего отношения к службе, от профессиональных и личных качеств каждого из вас зависит, насколько оправдаются эти ожидания. Необходимо и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью. Особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков. Системная работа должна быть направлена на охрану правопорядка, на повышение уровня защищенности граждан от противозаконных действий, усиление безопасности на дорогах и, конечно, на предупреждение правонарушений. Прежде всего среди молодежи и несовершеннолетних», — указал Путин.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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