Более 70 км берегов рек и озер очистили в Псковской области

В Псковской области в рамках экологических субботников прибрежные полосы очищены от пластиковых бутылок, пакетов, банок, произведен обкос травы и многое другое. Всего было убрано 73 км территории вблизи рек и озер.

Мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» в 2021 году завершены. Они реализовывались в 24-х районах области в период с апреля по октябрь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В уборках приняли участие более 1270 человек — представители районных администраций, образовательных учреждений, организаций и волонтерских движений.