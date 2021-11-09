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Антигололедную систему запустили на одной из дорог Тюмени

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В Тюмени на развязке по улице Мельникайте – улица 30 лет Победы запустили автоматизированную антигололедную систему. Об этом сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области.

По информации ведомства, система включает в себя метеостанцию с датчиками, собирающими все данные о состоянии покрытия, насосы для подачи реагента, трубопроводы и оборудование для доставки смеси к месту дислокации системы, а также аппаратуру, способную прогнозировать необходимость распределения реагентов.

Данная разработка является первой из запущенных на территории региона. Она уже показала свою эффективность на дорогах Москвы и Санкт-Петербурга, пишет портал «Наш город».

В планах властей также установить подобное оборудование на развязке улица Меликайте – улица Дружбы.

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