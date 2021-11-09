В России создадут новую зенитную ракетную систему С-550

В России создается новая зенитная ракетная система С-550. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили в Минобороны РФ после недавней серии военных совещаний с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встречи главы государства с руководством оборонного ведомства, а также главами компаний военно-промышленного комплекса проходили в Сочи с 1 по 3 ноября.

В сообщении указывается, что на совещаниях президент «особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550».

Ведомство не приводит какие-либо детали о новой системе.

«Отдельно обсуждалось дальнейшее обновление сил Военно-Морского Флота, темпы оснащения надводных кораблей и подводных лодок крылатыми ракетами «Калибр» и комплексами с гиперзвуковыми ракетами «Циркон», другими видами перспективного морского оружия», — говорится в сообщении.

Также были рассмотрены вопросы развития робототехнических комплексов как одного из приоритетных направлений строительства Вооруженных сил.

13 октября зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 поступили на вооружение 15-й армии особого назначения ВКС РФ, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район страны.

16 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал о поступлении зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» в Вооруженные силы России после проведенных госиспытаний.

Испытательные стрельбы ЗРК С-500 российские военные провели в июле. По информации Минобороны, испытания подтвердили тактико-технические характеристики и надежность противовоздушной обороны (ПВО) России.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели, и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.