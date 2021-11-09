Проект CityCoins выпустил новую криптовалюту в честь Нью-Йорка

Нью-Йорк получил собственную криптовалюту — New-York-City-Coin. Идея назвать валюту в честь города принадлежит проекту CityCoins, передает телеканал «Известия». Власти Нью-Йорка не имеют никакого отношения к инициативе, подчеркивают разработчики. Токены NYCCoin будут доступны для майнинга с 10 ноября. Разработчики уверяют, что токен позволит ньюйоркцам инвестировать в свой город. В августе CityCoins запустила токен в честь Майами — MiamiCoin.

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