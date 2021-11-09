Российским банкам разрешат отказаться от бумажных договоров с клиентами

В рамках программы «Цифровая экономика» российским банкам хотят разрешить уничтожать бумажные договоры с клиентами. Поправки в законопроект подготовило Минэкономразвития, сообщает телеканал «Известия». Нововведение позволит перевести документооборот в цифровой формат. Сейчас закон требует сохранения многих бумажных оригиналов в течение 75 лет. На архивацию оригиналов предприниматели тратят ежегодно ₽3,5 млрд. Крупные и надежные банки, с точки зрения правительства и ЦБ, смогут избавиться от документов самостоятельно, в одностороннем порядке. Центробанк идею об уничтожении оригиналов поддержал. В случае принятия поправок документ рассмотрят в Госдуме.

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