Лес восстановили на площади 47 га в подмосковных Луховицах

В Московской области в Луховицком филиале ГКУ МО «Мособллес» специалисты восстановили лес на площади порядка 47 га. Мероприятия по компенсационному лесовосстановлению проходили на территории Чернореченского участкового лесничества. Также инспекторы проверили состояние и количество жизнеспособных растений.

Как рассказал «Подмосковье сегодня» старший участковый лесничий Артем Павлов, участок обработали при помощи современной техники и высадили там саженцы в установленные сроки.

Специалист отметил, что компенсационное восстановление пока считается достаточно новым методом для лесничества. Однако, оценивая объем и качество выполненных работ, это может казаться верным решением для восполнения лесных насаждений.