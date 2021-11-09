Уборка сои в Приморье затягивается из-за дождей

В Приморском крае завершается сбор урожая сои. Сроки сдвинулись из-за сырой погоды: в Уссурийском крае и Михайловском районе, которые считаются житницами края, прошли обильные осадки.

По данным регионального министерства сельского хозяйства, план по сбору сои выполнен на 87%. Удалось намолотить 363 тыс. т сои, это на 43 тыс. т больше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в Приморье продолжается уборка урожая кукурузы. Аграрии убрали 17 тыс. га, что составляет около 25% плана. Собрано порядка 94 тыс. т зерна, это на 33 тыс. т выше уровня прошлого года. Убрать весь урожай планируется до 5 декабря.

Vostokmedia уточняет, что кукуруза и соя — основные экспортные культуры. По данным федеральной таможенной службы, с начала года объем вывозимой за границу сельхозпродукции из Приморья составил $1,2 млрд. Это на 10,7% больше уровня прошлого года. Экспорт сои увеличился по сравнению с 2020 годом в 3,5 раза и составил $177 млн. Кукурузы отправлено на сумму $35 млн.

Ранее сообщалось, что в Приморье в этом году планируют собрать до 5 тыс. т меда. Высокий сбор обусловлен хорошим цветением липы, которая является главным медоносом в регионе.