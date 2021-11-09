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«Роснефть» получила 60 предложений о сотрудничестве по «Восток Ойл»

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«Роснефть» провела серию роуд-шоу проекта «Восток Ойл» для зарубежных поставщиков и подрядчиков, по итогам которой получила порядка 60 предложений о сотрудничестве. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщается на сайте компании.

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В рамках мероприятий было проведено 16 встреч с крупными поставщиками работ и услуг и инжиниринговыми компаниями из 15 стран Европы, Азии и Ближнего Востока. В них также участвовали представители посольств, профильных ведомств и деловых ассоциаций.

Участникам встреч представили общую презентацию «Восток Ойл» и отдельных аспектов реализации проекта.

«Восток Ойл» является флагманским проектом «Роснефти» и включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа. Ожидается, что к 2030 году добыча нефти там составит порядка 100 млн т.

10-процентной долей в проекте владеет крупный международный трейдер Trafigura, еще 5% принадлежит консорциуму компаний во главе с Vitol. В конце октября этого года главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр подчеркивал, что реализация проекта «Восток Ойл» имеет критическое значение для будущего мировой энергетики, поскольку позволит «обеспечить своевременную и необходимую добычу газа и нефти на грядущие годы».

Тогда же капитализация «Роснефти» впервые с 2011 года превысила $100 млрд. По словам экспертов, основными факторами роста нефтяной компании являются снижение долговой нагрузки, генерация свободного денежного потока, колоссальная ресурсная база, самые низкие в мире удельные затраты на добычу, а также реализация проекта «Восток Ойл».

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