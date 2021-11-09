Netflix запустит свой аналог TikTok для детей

На этой неделе американский стриминговый сервис Netflix запустит свой аналог TikTok, разработанный специально для детей. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает агентство Bloomberg.

В приложении Netflix для iOS в разделе Lids Clips будут доступны короткие видеоролики из библиотеки детских программ и фильмов стримингового сервиса. Сервис намеревается добавлять новые клипы на основе своих текущих и будущих предложений ежедневно. Количество просмотров роликов будет ограничено. За раз ребенок не сможет посмотреть больше 10–20 клипов.

Как отмечает телеканал «360», в марте этого года Netflix добавил в мобильное приложение ленту коротких юмористических видео, среди которых есть фрагменты сериалов, кино и шоу из библиотеки стриминга. Этот раздел называется «Смешно сразу» (Fast Laughs). В него нельзя загружать свои ролики, поскольку лента демонстрирует только контент от Netflix.

17 октября Netflix оценил доходы от выпуска сериала «Игра в кальмара», ставшего самым популярным проектом сервиса, почти в $900 млн.