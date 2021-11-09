Организаторы покушения на премьера Ирака будут арестованы

В Ираке арестуют трех причастных к покушению на премьера страны. Глава кабмина заявил, что ему известны имена преступников. Власти Ирака согласовали арест, подозреваемые отправятся под суд, передает телеканал «Известия». По предварительным данным, организаторы покушения принадлежат к вооруженным шиитским формированиям. Также решено раскрыть имена военных, которые убили протестующих в Багдаде. Резиденция премьера Ирака была атакована с беспилотника 7 ноября.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.