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Петр Ян вернулся в Россию после победного боя с Кори Сэндхагеном

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Петр Ян вернулся в Россию после победного боя с американцем Кори Сэндхагеном. В аэропорту Екатеринбурга бойца встречали болельщики и коллеги по клубу, сообщает телеканал «Известия».

Временный чемпион UFC в легчайшем весе появился в терминале с поясом на плече. Петр Ян рассказал об установках на бой с американцем.

«Когда это проходишь уже, я получал уже этот пояс, немножко это было более, так скажем, эмоционально. Но к этому поединку я просто был настолько сфокусирован и себе дал такую установку, что я обязан вернуть этот пояс. Пусть какими-то там путями получилось так, что я его потерял, но мне нужно было собраться и сделать свое дело. Поэтому я был хладнокровен, расчетлив и делал свое дело», — сказал спортсмен.

Кроме того, Петр Ян прокомментировал возможный реванш с действующим чемпионом UFC Алджамэйном Стерлингом.

«Когда надо было, Стерлинг спрятал голову в песок, когда коснулось ближе к делу, к бою. Сейчас он хочет провести поединок хоть в декабре. Он опять же пытается всеми моментами дать понять мне, что максимально мало дать времени на восстановление, чтобы я принял сразу бой. Он очень такой хитрый в своих, так скажем, движениях. Но спешить никуда не будем. Это задача менеджеров. Как только скажут: «Февраль–март», значит, будет февраль–март», — отметил Ян.

В ближайших планах у бойца — отдых в кругу семьи и друзей, и только потом он готов вернуться к тренировкам.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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