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Единую карту всех дорожных работ могут создать в Благовещенске

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Заместитель министра транспорта Амурской области Дмитрий Лучников предложить создать единую карту Благовещенска для планирования всех дорожных работ. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

«Необходима единая карта города со всеми уличными ремонтами на предстоящий сезон, она позволит планировать ремонты и временные этапы производства работ, сроки по которым будут закреплены контрактами», — отметил Лучников.

Губернатор Приамурья Василий Орлов одобрил идею, передает asn24.ru. Он также отметил положительный эффект от введенной системы ранней контрактации.

«Контрактация в 2020 году трех участков дороги Благовещенск — Гомелевка привела к досрочному завершению работ в текущем сезоне, подрядчик, получив контракт заранее, в зимнее время подготовил все необходимые материалы и приступил к работам весной. Уже готовится к сдаче большой 27-километровый участок от Толстовки до Придорожного, контрактация объекта была проведена под лимиты 2022-2023 года, нужно продолжить эту систему дальше», — подчеркнул Орлов.

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