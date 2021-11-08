Еще два центра цифрового образования создадут в Удмуртии

В Удмуртии в 2022 году планируют открыть еще два центра цифрового образования для детей «IT-куб». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Центры намерены создать в Ижевске и Сарапуле. Отмечается, что в проекте удалось объединить компании-лидеры в сфере IT, опытных наставников и начинающих разработчиков от семи до 18 лет.

Дети смогут получить в центре знания, навыки и компетенции в сфере информационных технологий. Обучение будет бесплатным, уточняет ИА «Сусанин».

В 2021 году IT-кубы открыли в Ижевске и Воткинске. Их создали в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».