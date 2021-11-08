Международные валютные резервы РФ обновили максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум. По данным Центробанка, за неделю объем активов вырос на 0,3%, до $623,2 млрд. Увеличение резервов связано с покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила, сообщает телеканал «Известия». Россия входит в топ-5 стран мира по размеру ликвидных активов. Международные резервы состоят из монетарного золота, из специальных прав заимствования и из средств в иностранной валюте.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.