Скончался директор Московского музея-усадьбы «Останкино» Геннадий Вдовин

Директор Московского музея-усадьбы «Останкино» Геннадий Вдовин скончался в возрасте 60 лет. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает Telegram-канал АРТГИД.

Отмечается, что смерть искусствоведа наступила 6 ноября.

Геннадий Вдовин — российский искусствовед, член президиума ИКОМ России, доктор философии, кандидат искусствоведения, директор Московского музея-усадьбы «Останкино».

Он родился в 1961 году в Москве, окончил отделение искусствоведения исторического факультета МГУ. В1983 году пришел в «Останкино», где проработал около 40 лет, 13 из которых являлся директором музея-усадьбы.

Вдовин стал одним из основателей «Общества изучения русской усадьбы», международных ассоциаций «Международное общество изучения XVIII века», «Исторические театры Европы» и «Барочные театры».