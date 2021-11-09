В России запустили сервис онлайн-выдачи кредитов покупателям подержанных авто

«Тинькофф» запустил первый сервис прямого онлайн-кредитования на платформе «Авито Авто». Пользователи смогут рассчитать условия займа и заполнить заявку непосредственно в объявлении о продаже автомобиля у частного лица, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 9 ноября.

Срок рассмотрения заявки на кредит составляет от нескольких минут до одного дня. После того как запрос будет одобрен, представитель банка привезет новым клиентам кредитную карту на дом, а обладателям дебетовой карты «Тинькофф» средства будут перечислены уже в день одобрения.

Кредитное решение действует в течение 60 дней. Это сделано для того, чтобы покупатель в случае отказа от выбранного объявления мог подыскать на сайте другой вариант. Ставка по кредиту составит от 6,9%.

Ранее оформить кредит на покупку автомобиля непосредственно на сайте или в приложении «Авито» и получить его без посещения отделения банка или дилерского салона было невозможно.

Руководитель автокредитования «Тинькофф» Кирилл Григорьев подчеркнул, что нововведение становится особенно актуальным в текущих условиях рынка, когда новые автомобили покупают гораздо реже подержанных.

«Сегодня потребительские сценарии меняются, клиенты все чаще интересуются покупкой автомобиля с пробегом у частных лиц и все реже покупают у дилеров. Онлайн-кредит позволит пользователям «Авито» начать процесс покупки, не выходя из дома, выбрать подходящий вариант машины и избежать посещения банка или навязанных ему дополнительных услуг, которые часто предлагают автосалоны», — подчеркнул он.

В октябре «Тинькофф» и сайт «Авто.ру» запустили онлайн-сервис «Безопасная сделка». С его помощью можно будет осуществлять покупку и продажу автомобилей с пробегом с использованием специального счета в «Тинькофф», где денежные средства будут замораживаться, а их перевод будет осуществляться только после подписания договора и передачи ключей.