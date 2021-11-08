Порядка 70 км дорог Оренбуржья отремонтировали по нацпроекту

В Оренбургской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привели в порядок около 70 км трасс. В 2019 году было заключено три контракта на ремонт, а в 2020 году — еще два.

В этом году на условиях контракта жизненного цикла капитально отремонтировали межмуниципальную дорогу Бузулук–Колтубановский на участке с нулевого по 9-й км. Эта дорога является туристическим маршрутом, ведущим в нацпарк «Бузулукский бор». Кроме того, она обеспечивает подъезд к трем населенным пунктам.

С 2019 года в Оренбургской области действуют шесть контрактов жизненного цикла, уточняет 56orb.ru.

Ранее в регионе открыли движение по трем мостам на дорогах межмуниципального и регионального значения. Путепроводы находятся на трассах, которые были отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».