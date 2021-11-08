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Исследования проведут в Барнауле для модернизации генплана города

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Мэрия Барнаула объявила конкурс на выполнение научно-исследовательской работы, по итогам которой будут внесены масштабные изменения в генеральный план города. Стартовая стоимость контракта составила почти 28 млн рублей.

По данным мэрии, победитель должен разработать проект документа по внесению изменений в генплан, а также программы комплексного развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур. Об этом сообщает altapress.ru. Работа должна быть завершена до июня 2023 года.

Аналогичный аукцион власти объявили в октябре 2021 года и позже отменили. Согласно первоначальному документу, необходимо сформировать решения, направленные на обеспечение комплексного социально-экономического и пространственного развития города, а также создание комфортных условий для населения. Работы будут профинансированы из городского бюджета.

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