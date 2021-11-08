Мужчина уснул у костра и едва не сгорел в Оренбургской области

В Оренбургской области 59-летний мужчина получил ожоги тела, уснув у костра. Ему потребовалась помощь медиков.

Инцидент произошел на берегу реки Урал в районе конного клуба «Воздух» 7 ноября. Мужчина развел костер и уснул возле него. Проснулся он после того, как на нем загорелась одежда.

Мужчина сам сумел потушить пламя. Работники конюшни узнали о случившемся и вызвали на место скорую помощь.

В региональном центре МЧС РИА «Оренбуржье» рассказали, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

19 октября сообщалось о крупном пожаре в Матвеевском районе Оренбургской области. В селе Новоспасское сгорел жилой одноквартирный дом. Погиб один человек.