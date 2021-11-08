В Москве задержали двух россиян с килограммом кокаина в желудке

В московском аэропорту Внуково таможенники задержали двоих россиян, которые проглотили почти килограмм кокаина. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщила пресс-служба ФТС России.

В ведомстве уточнили, что мужчины следовали из бразильского Сан-Паулу и были задержаны в ходе таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул–Москва. Рентгеноскопическое исследование брюшной полости показало наличие посторонних предметов, отмечает «Федеральное агентство новостей».

При проведении специальных медицинских процедур в стационаре из полости желудка задержанных извлекли 100 контейнеров цилиндрической формы, к которых содержалось порошкообразное вещество, пишет НСН.

«Проведенный таможенниками экспресс-анализ дал положительную реакцию на кокаин. Общая масса наркотика составила 961 г», — приводит сообщение ФТС агентство городских новостей «Москва».

Задержанные были ранее судимы за совершение особо тяжких преступлений, уточняет «Москва 24». Возбуждены два уголовных дела по статье о контрабанде наркотических средств, сообщает сайт aif.ru.

2 ноября в пресс-центре МВД РФ сообщили о задержании 21 человека по делу об оптовой торговле наркотиками. В отношении задержанных возбужден ряд уголовных дел за незаконный оборот наркотиков. Всего из незаконного оборота изъято свыше 370 кг запрещенных веществ: 251 кг синтетических наркотиков, более 45 кг марихуаны, свыше 59 кг гашиша, более 9,5 кг мефедрона, а также свыше 439 г МДМА.

До этого, 12 октября, в Москве сотрудники полиции изъяли свыше 600 кг сильнодействующих веществ, оборот которых ограничен на территории России.