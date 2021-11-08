Умер инициатор создания истребителя Су-30СМ Сергей Третьяк

Скончался вице-президент по гособоронзаказу и летной работе корпорации «Иркут», инициатор программы Су-30СМ Сергей Третьяк. Об этом 8 ноября говорится в сообщении на сайте компании.

Конструктор скоропостижно умер 6 ноября. Причина смерти и дата прощания с инженером не приводятся.

«Он был одним из инициаторов и организаторов программы Су-30СМ, которая в короткие сроки обеспечила качественное обновление военной авиации нашей страны. Сергей Дмитриевич был искренне убежден в большом потенциале двухместного сверхманевренного многоцелевого самолета и активно работал над программой его развития», — уточнили в корпорации.

В «Иркуте» Третьяк трудился со дня основания. Он возглавлял подразделения, связанные с выпуском авиатехники, был вице-президентом по государственному оборонному заказу и летной работе.

За службу и успешную работу Третьяк был удостоен государственных, правительственных и ведомственных наград.

Су-30СМ (серийный модернизированный) — многоцелевой истребитель поколения «4+», разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут». Самолет серийно поставляют в войска с 2013 года.