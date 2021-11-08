Жители деревни в Ленобласти пожаловались губернатору на нашествие медведей

В деревне Конново Усть-Лужской волости Ленинградской области замечены несколько медведей, которые уничтожают пасеки и постройки. На ситуацию местные жители пожаловались губернатору Александру Дрозденко в комментариях на его странице в Instagram.

По словам жителей, хищники начали приходить в Конново с 28 октября. Сначала животные разоряли небольшие пасеки, а затем начали уничтожать сараи, гаражи, заборы, калитки. Восстановительные работы приходится проводить каждый день.

«Мужчины организовали дежурство и пытаются отгонять их от жилья людей, но медведи не боятся света прожекторов, шума, лая собак, людей, они гуляют возле домов в деревне как в 18 часов, так и 8 утра. Мы боимся выходить не только за пределы участков, но и внутри дворовой территории с наступлением сумерек», — цитирует одну из местных жительниц телеканал «78».

Женщина также уточнила, что люди начали обращаться в различные инстанции в первый же день, однако в ответ услышали лишь информацию об уголовном наказании за причинение вреда животным.

19 октября в Уватском районе Тюменской области медведь напал на трех местных жителей, в результате чего один человек погиб. Молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, удалось нанести медведю несколько смертельных ударов ножом. 25 октября стало известно, что мужчина пришел в сознание.