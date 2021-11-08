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ЦБ поддержал введение правил недискриминационного доступа к маркетплейсам

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Банк России выступил за регулирование получения сервисов цифровых платформ для их участников — пользователей, продавцов, исполнителей работ. Об этом говорится в письме первого зампреда регулятора Сергея Швецова в «Опору России», которое есть в распоряжении редакции «Известий».

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«Банк России разделяет мнение о необходимости определения правил недискриминационного доступа к услугам онлайн-платформ», — следует из документа.

22 октября стало известно, что «Опора России» разработала концепцию условий доступа к сервисам маркетплейсов и направила ее в ЦБ, Минэкономразвития и Минпромторг. Об этом сообщали «Ведомости» со ссылкой на соответствующие письма организации и вице-президента бизнес-объединения Алексея Кожевникова. По мнению организации, неконтролируемый рост цифровых экосистем чреват дискриминацией их действующих и потенциальных пользователей и давлением на ценовую политику поставщиков товаров.

Статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга Владислав Евтухов отмечал, что принципы обоюдного взаимодействия разрабатываются на площадке ФАС. Представитель антимонопольного ведомства заявлял газете, что ФАС приветствует желание участников рынка действовать в соответствии с правилами разумности и добросовестности, чтобы обеспечить развитие конкуренции и удовлетворить потребности пользователей.

В рамках концепции «Опора России» предложила обязать цифровые платформы публиковать принципы формирования рейтинга продавцов и очередности выдачи товаров в поиске, запретить агрегаторам требовать от предпринимательства гарантий самых низких цен и лучших условий именно при продаже через свой маркетплейс. При первом нарушении правил бизнес-объединение посчитало целесообразным выносить предупреждение, а при последующих — штрафовать на суммы от 500 тыс. до 1 млн рублей.

«В настоящее время проводится детальный анализ поступивших комментариев, и направленные материалы также будут учтены в ходе подготовки итоговой версии консультативного доклада», — говорится в письме ЦБ.

В конце октября в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы сообщили, что запускают образовательный проект по работе с маркетплейсами на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru. Столичные предприниматели узнали о мерах поддержки со стороны города при работе с торговыми площадками, в том числе о возможности компенсировать часть расходов на онлайн-продвижение, что особенно актуально в пандемию. Затем обучение продолжится в рамках онлайн-курса «Маркетплейсы. От закупки до первой продажи», который начнется 9 ноября. Он будет состоять из четырех вебинаров, посвященных тонкостям работы с маркетплейсами.

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