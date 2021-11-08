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Неизвестный с ножом напал на полицейских в Каннах

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Во Франции мужчина, вооруженный холодным оружием, напал на полицейскую бригаду в автомобиле у комиссариата полиции города Канны. Об этом сообщил 8 ноября телеканал BFM.TV.

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Правоохранители были в бронежилетах, пострадавших нет, рассказал источник в полиции. Подозреваемого удалось нейтрализовать, о его состоянии не сообщается. Полиция не исключает версию теракта.

«Погибших нет, обстоятельства нападения выясняются», — написал в Twitter мэр Канн Дэвид Лиснард.

По данным телеканала, во время атаки нападавший выкрикивал исламистские лозунги.

В июле мужчина с ножом напал на двух человек в одном из торговых центров в городе Кле-Суйи, расположенном во французском департаменте Сена и Марна. Один из пострадавших позже скончался. Нападавшим оказался 62-летний мужчина с сенегальским гражданством, он арестован.

В конце мая во французском городе Ла-Шапель-Сюр-Эрдр мужчина напал с ножом на сотрудницу полиции и скрылся, забрав служебное оружие правоохранителя.

Женщина получила серьезные травмы. Совершивший нападение на сотрудницу полиции во Франции мужчина скончался в результате перестрелки с правоохранителями.

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