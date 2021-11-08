Hyundai представит новый электромобиль

На автосалоне AutoMobility LA, который пройдет в Лос-Анджелесе (США) с 19 по 28 ноября, состоится премьера нового концептуального электрического кроссовера Hyundai Seven. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 8 ноября в редакцию «Известий».

«Концепт-кар Seven отражает направление будущего развития дизайна и технологических инноваций Hyundai Motor в эпоху электрической мобильности и выступает прообразом новой SUV-модели в линейке суббренда аккумуляторных электромобилей Ioniq», — говорится в сообщении.

Отмечается, что интерьер концепта выполнен из усовершенствованных экологичных материалов, которые не наносят вреда окружающей среде и отражают изменения в образе жизни и предпочтениях современных клиентов.

26 октября сообщалось, что в России стал доступен кроссовер Hyundai Creta в комплектации Classic с более мощным бензиновым двигателем 2,0 л (149 л.с.), автоматической коробкой и передним приводом.

Новая версия оснащена электроприводом складывания боковых зеркал, системой трехступенчатого подогрева передних сидений, регулировкой руля по вылету, крючками для фиксации груза, полкой и дополнительным органайзером в багажнике.