Токены Tesla подешевели из-за голосования о продаже акций

Токены Tesla упали на 6,8% после сообщения о продаже 10% акций компании. В частности, на криптовалютной бирже FTX активы торговались по цене $1139 — значительно ниже по сравнению с показателями закрытия площадки 5 ноября, передает телеканал «Известия». Накануне падение ценных бумаг прогнозировало агентство Bloomberg, ссылаясь на данные криптобиржи. Илон Маск спросил у пользователей в Twitter, стоит ли ему продавать 10% своих акций Tesla. Предприниматель пообещал прислушаться к результатам опроса. 57,9% респондентов поддержали возможную продажу ценных бумаг. После этого Маск подтвердил, что готов принять любой результат.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.