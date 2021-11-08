Туристы в ярких бахилах пробираются по затопленной Венецианской площади, передает телеканал «Известия». Сезонные паводки не остановили туристов от прогулок по Венеции. Площадь Сан-Марко ушла под воду полностью. Люди не торопились покидать город с историей. Некоторые туристы сидели даже в кафе почти по колено в воде. Частые наводнения в Венеции связывают с изменением климата

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