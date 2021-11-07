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Продюсер оценила информацию об исчезновении блогера Влада А4

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Продюсер Екатерина Стабровская 7 ноября не смогла прокомментировать информацию об исчезновении YouTube-блогера Влада Бумаги.

«К сожалению, я не могу делать каких-либо заявлений по этому поводу. Поэтому следите за нашими соцсетями, ролики мы снимать продолжаем, Instagram он ведет», — заявила она каналу РЕН ТВ.

В начале октября поклонники Влада А4 начали строить догадки по поводу его исчезновения. Последние ролики на канале блогера, на который подписаны более 34 млн человек, выходили без участия Влада. В других социальных сетях Влад Бумага также не выходит на связь.

По одной из версий, блогера могли похитить, чтобы отобрать канал, или же он занят в съемках фильма. Продюсер не стала комментировать эти сведения.

Ранее, 14 октября, менеджер видеоблогера Саши Спилберг рассказала, что девушка несколько дней не выходила с ней на связь. Кроме того, она опубликовала скриншот переписки с блогером, из которого видно, что сообщения не приходят на телефон девушки.

21 октября девушка вышла на связь. Спилберг объяснила, что специально взяла паузу, чтобы преодолеть творческий кризис.

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