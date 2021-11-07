Москвичам назвали дату наступления метеорологической зимы

На следующей неделе Москва из глубокой осени перейдет в предзимье. Среднесуточная температура впервые за этот сезон окажется ниже нуля. Землю припорошит снегом, но покров пока не зафиксируется. Из-за холодного атмосферного фронта и ливней дорога покроется коркой льда и буквально превратится в каток, сообщает телеканал «Известия». Синоптики предупреждают: вторник станет испытанием для водителей. Автомобилистов просят быть максимально внимательными. Во второй половине недели начнутся первые ощутимые морозы: ночью столбики термометров будут опускаться до –7 градусов. А метеорологическая зима придет в столицу 15 ноября, на город обрушатся снегопады и уже сформируется небольшой снежный покров.

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