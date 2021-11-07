Мост на дороге Умба — Кандалакша отремонтировали в Мурманской области

В Мурманской области полностью завершен ремонт моста на автодороге Умба — Кандалакша. Подрядчик обновил пролетное строение и опоры, заменил мостовое полотно, переустроил сопряжение с насыпью и подходы к переправе.

Ремонт доставлял неудобства местным жителям. Так, движение автомобилей происходило по половине проезжей части моста и части подходов с организацией реверсивного движения, передает ИА «Би-порт». Также проводились работы, требующие полного закрытия движения по мосту: это подъем пролетного строения домкратами для выправления подвижных опор части и устройство новых подферменников под выправленные опорные части.

Ранее в Мурманске завершили ремонт Северного проезда, являющегося одной из важнейших транспортных артерий города. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В городе осталось завершить работы на шести дорожных объектах из 26.