Прямой эфир
Мир
Шойгу назвал заход кораблей ВМС США в Черное море проверкой России
Мир
Опубликованы новые кадры с задержанным в Дании судном «Академик Иоффе»
Политика
Путин примет участие в саммите АТЭС в режиме видеоконференции
Общество
В Совфеде заявили о значимости «Северного потока – 2» для Европы
Мир
В Госдуме указали ВМФ США на правила безопасности в Черном море
Общество
В Москве сохранится ряд ограничений после окончания нерабочих дней
Мир
Опубликованы кадры разрушений после атаки на резиденцию премьера Ирака
Общество
Диетолог назвала полезный при гастрите напиток
Спорт
Боец Дрозд объяснил путь олимпийцев в профессиональный бокс
Общество
Синоптик спрогнозировал срок наступления метеорологической зимы в Москве

Мост на дороге Умба — Кандалакша отремонтировали в Мурманской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мурманской области полностью завершен ремонт моста на автодороге Умба — Кандалакша. Подрядчик обновил пролетное строение и опоры, заменил мостовое полотно, переустроил сопряжение с насыпью и подходы к переправе.

Ремонт доставлял неудобства местным жителям. Так, движение автомобилей происходило по половине проезжей части моста и части подходов с организацией реверсивного движения, передает ИА «Би-порт». Также проводились работы, требующие полного закрытия движения по мосту: это подъем пролетного строения домкратами для выправления подвижных опор части и устройство новых подферменников под выправленные опорные части.

Ранее в Мурманске завершили ремонт Северного проезда, являющегося одной из важнейших транспортных артерий города. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В городе осталось завершить работы на шести дорожных объектах из 26.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021