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Перечислены самые популярные на Западе имена 2021 года

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Имя Оливия стало самым популярным на Западе. Одна из причин — известность поп-звезды Оливии Родриго. Предыдущие 11 лет первенство удерживало имя София, передает телеканал «Известия». Мальчиков чаще всего называют Лиам. Имя стало актуальным благодаря актеру Лиаму Хемсворту. Успех сериала «ВандаВижен» оказал влияние на родителей. Девочек стали на 54% чаще называть Вандой, на 32% — Агатой, а из-за сериала «Бриджертоны» чаще называют Дафной.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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