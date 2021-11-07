Перечислены самые популярные на Западе имена 2021 года

Имя Оливия стало самым популярным на Западе. Одна из причин — известность поп-звезды Оливии Родриго. Предыдущие 11 лет первенство удерживало имя София, передает телеканал «Известия». Мальчиков чаще всего называют Лиам. Имя стало актуальным благодаря актеру Лиаму Хемсворту. Успех сериала «ВандаВижен» оказал влияние на родителей. Девочек стали на 54% чаще называть Вандой, на 32% — Агатой, а из-за сериала «Бриджертоны» чаще называют Дафной.

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