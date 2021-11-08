Скоротечная мерзлота: как Якутия возвращается в эпоху плейстоцена

Плейстоценовый парк в Якутии на реке Колыме — место проведения уникального эксперимента. Его основатель и научный руководитель ученый Сергей Зимов решил воссоздать экосистемы плейстоцена, так называемые мамонтовые тундростепи. Они покрывали большую часть Северного полушария в последнюю ледниковую эпоху и были в десятки раз продуктивнее нынешних экосистем, однако из-за вымирания крупных травоядных деградировали. Для воссоздания прежних почв и ландшафтов и последующего восстановления высокопродуктивного травяного покрова в 1990-х в заказник завезли крупных травоядных животных. Что происходит в Плейстоценовом парке сейчас — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Советский самолет Ли-2 — памятник полярным летчикам, работавшим в Арктике с 1920 года
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Сотрудник Плейстоценового парка Вадим Мещеряков проверяет датчики парниковых газов на станции Амболиха, неподалеку от города Черский
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Это здание в Черском местные жители называют «улыбающимся домом» — оно пострадало от таяния вечной мерзлоты
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Ученый Николай Башарин с черепом быка — в подземной лаборатории Института мерзлотоведения в Якутске. Лаборатория построена в толще вечной мерзлоты, средняя температура здесь колеблется от –8 до –5 градусов
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Якутское село Чурапча расположено на территории, пострадавшей от изменения климата, — такой рельеф характерен для земель, деформированных из-за таяния вечной мерзлоты
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
В эксперименте по воссозданию мамонтовых тундростепей на территории Плейстоценового парка сейчас участвуют якутские лошади, северные олени, лоси, овцы, овцебыки, яки, зубры, верблюды и маралы
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
«Это одно из самых холодных мест на Земле, и здесь нет вечной мерзлоты», — говорит Сергей Зимов. На севере Якутии температура в последние десятилетия повысилась в три раза сильнее, чем в среднем в мире
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Таяние вечной мерзлоты угрожает выбросом гигантского количества парниковых газов, сравнимого с объемами промышленных выбросов всего Европейского союза, — из-за начинающей разлагаться органики, включающей кости мамонтов и других животных, а также древней растительности
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Дуванный Яр — крупное обнажение на правом берегу реки Колымы с оттаивающей плейстоценовой флорой и фауной
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
На Северо-Восточной научной станции в Черском международные исследования в области арктической биологии, геофизики и физики атмосферы ведутся с конца 1970-х
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Сейчас в водах Колымы можно найти множество ископаемых останков, например куски бивней мамонта
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Нынешний директор Плейстоценового парка Никита Зимов, который занимался этим проектом всю жизнь вместе с отцом, говорит, что простого и единого решения проблемы глобального потепления нет: «Мы работаем, чтобы доказать, что такие экосистемы помогут в борьбе с изменением климата, но, конечно, одних наших усилий недостаточно»
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Термокарстовый рельеф в этих местах — свидетельство деградации вечной мерзлоты
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Из-за повышения температур в Черском разрушаются здания
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Почвы и подстилающие их горные породы проседают из-за вытаивания подземного льда
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Пандемия, по словам Сергея Зимова, помогла подтвердить худшие опасения ученых
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Несмотря на то что во время пандемии по всему миру снизилась активность промышленных предприятий и транспорта, концентрация метана и углекислого газа в атмосфере росла, даже более быстрыми темпами, чем раньше
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
«Концентрация метана никогда не росла в атмосфере с такой скоростью, как сегодня, — говорит ученый. — Я думаю, что это связано как раз с таянием вечной мерзлоты»
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