Скоротечная мерзлота: как Якутия возвращается в эпоху плейстоцена

Плейстоценовый парк в Якутии на реке Колыме — место проведения уникального эксперимента. Его основатель и научный руководитель ученый Сергей Зимов решил воссоздать экосистемы плейстоцена, так называемые мамонтовые тундростепи. Они покрывали большую часть Северного полушария в последнюю ледниковую эпоху и были в десятки раз продуктивнее нынешних экосистем, однако из-за вымирания крупных травоядных деградировали. Для воссоздания прежних почв и ландшафтов и последующего восстановления высокопродуктивного травяного покрова в 1990-х в заказник завезли крупных травоядных животных. Что происходит в Плейстоценовом парке сейчас — в фотогалерее «Известий»