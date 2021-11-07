Прямой эфир
Мир
Премьер Баварии призвал к скорейшему запуску СП-2 перед холодной зимой
Политика
Экс-сенатор указала на бессмысленность претензий Украины на земли России
Общество
На Камчатке продлили действие системы QR-кодов до конца ноября
Общество
Синоптик предупредил москвичей о грядущих морозах
Мир
Зеленский уволил ответственного за черный список россиян чиновника
Мир
Госдепартамент предложил Ираку помощь в расследовании атаки на премьера
Армия
Экипажи надводных кораблей БФ выполнили за год более 400 боевых упражнений
Авто
Японские автолюбители назвали LADA Niva внедорожником на все времена
Мир
Три охранника премьера Ирака пострадали из-за атаки беспилотника
Мир
ФБР провело обыски по делу о дневнике дочери Байдена

Подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве доставили в СК

0
Выделить главное
вкл
выкл

Подозреваемых в нападении в Новой Москве допросили в Следственном комитете. Трое нападавших на отца с ребенком в Новой Москве не признают вину, передает телеканал «Известия». Участники конфликта отрицают, что покушались на убийство. По словам пострадавшего, ребенок сейчас в порядке. Семья находится в безопасности.

Напавших на отца с ребенком задержали на двое суток. Об этом рассказал защитник одного из них. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения, заявили в Следственном комитете. В МВД рассказали о профессии задержанных — разнорабочие. У троих было официальное трудоустройство.

«Сейчас были проведены неотложные следственные действия, очные ставки с потерпевшими, и в том числе с отцом ребенка. Были проведены допросы. Мой подзащитный вину в предъявленном ему обвинении не признает. Был проведен отсмотр одной из видеозаписей. Он утверждает, и есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной», — сообщил адвокат одного из задержанных Роман Масютенко.

Пострадавший в драке в Новых Ватутинках рассказал о начале конфликта.

«Зацепили сначала товарища на ровном месте, получается. Там был еще ребенок. В тот момент как-то так получилось, что они его просто задели, причем специально задели, ударили по щеке. Я, как отец, среагировал на это и пытался защитить и защититься», — поделился мужчина.

По его словам, один из напавших угрожал ножом. Глава СК Александр Бастрыкин поручил поручил поменять статью на «Покушение на убийство». Пока задержанные проходят по статье «Хулиганство». Дело передадут в центральный аппарат СК. Следователи будут ходатайствовать об аресте задержанных

Вечером 4 ноября несколько человек напали на прохожего с ребенком. Драку в Новых Ватутинках сняли прохожие и выложили в Сеть. На кадрах видно, что пострадавший
пытался остановить хулиганов. Причина конфликта пока остается неизвестной.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021