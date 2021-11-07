Подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новой Москве доставили в СК

Подозреваемых в нападении в Новой Москве допросили в Следственном комитете. Трое нападавших на отца с ребенком в Новой Москве не признают вину, передает телеканал «Известия». Участники конфликта отрицают, что покушались на убийство. По словам пострадавшего, ребенок сейчас в порядке. Семья находится в безопасности.

Напавших на отца с ребенком задержали на двое суток. Об этом рассказал защитник одного из них. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения, заявили в Следственном комитете. В МВД рассказали о профессии задержанных — разнорабочие. У троих было официальное трудоустройство.

«Сейчас были проведены неотложные следственные действия, очные ставки с потерпевшими, и в том числе с отцом ребенка. Были проведены допросы. Мой подзащитный вину в предъявленном ему обвинении не признает. Был проведен отсмотр одной из видеозаписей. Он утверждает, и есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной», — сообщил адвокат одного из задержанных Роман Масютенко.

Пострадавший в драке в Новых Ватутинках рассказал о начале конфликта.

«Зацепили сначала товарища на ровном месте, получается. Там был еще ребенок. В тот момент как-то так получилось, что они его просто задели, причем специально задели, ударили по щеке. Я, как отец, среагировал на это и пытался защитить и защититься», — поделился мужчина.

По его словам, один из напавших угрожал ножом. Глава СК Александр Бастрыкин поручил поручил поменять статью на «Покушение на убийство». Пока задержанные проходят по статье «Хулиганство». Дело передадут в центральный аппарат СК. Следователи будут ходатайствовать об аресте задержанных

Вечером 4 ноября несколько человек напали на прохожего с ребенком. Драку в Новых Ватутинках сняли прохожие и выложили в Сеть. На кадрах видно, что пострадавший

пытался остановить хулиганов. Причина конфликта пока остается неизвестной.

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