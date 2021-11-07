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Умер «Мистер Олимпия-2018»

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Умер «Мистер Олимпия-2018», профессиональный бодибилдер Шон Роден. Ему было 46 лет, сообщила в субботу, 6 ноября, газета Daily Star.

По информации источников издания, близких к Generation Iron, причиной смерти культуриста стал сердечный приступ. Тренер спортсмена Крис Ачето подтвердил его кончину.

Шон Роден родился на Ямайке, в 1990 году он эмигрировал в США. До 1992 года он пробовал свои силы в футболе, и с этого же момента увлекся бодибилдингом. На фоне нескольких травм и смерти отца у Родена развилась зависимость от алкоголя, и он был вынужден забросить спортивную карьеру. Однако Родену удалось справиться с болезнью, и в 2010 году он вернулся в бодибилдинг и в 2010 году. В 2018 году в возрасте 43 лет Роден стал обладателем этого титула. Он оказался самым взрослым спортсменом, выигравшим конкурс.

«Мистер Олимпия» — самое значимое международное соревнование по культуризму, проводимое под эгидой Международной федерации бодибилдинга.

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