Прямой эфир
Армия
Экипажи надводных кораблей БФ выполнили за год более 400 боевых упражнений
Мир
Японские автолюбители назвали LADA Niva внедорожником на все времена
Мир
Три охранника премьера Ирака пострадали из-за атаки беспилотника
Мир
ФБР провело обыски по делу о дневнике дочери Байдена
Мир
Премьер Ирака госпитализирован после атаки его резиденции беспилотником
Мир
США запросили у ЕС данные о российских войсках на границе с Украиной
Спорт
Теннисист Медведев сразится с Джоковичем в финале турнира в Париже
Мир
Политолог назвал фантастикой заявление украинского писателя о регионах РФ
Спорт
Фигурист Коляда стал серебряным призером на этапе Гран-при в Турине
Общество
Против Telegram завели дела о принудительном взыскании 5 млн рублей штрафов

Вильданов прокомментировал «бесконтактный» нокаут в Грозном

0
Выделить главное
вкл
выкл

Нокауты бывают не только зрелищными, но и абсурдными. Боксеру Ричарду Ларти потребовались носилки после боя в Грозном, передает телеканал «Известия».

«Я очень хорошо готовился к этому бою. Понимаете? А люди разводят всякие слухи. Что бой был постановочный. Это ложь! Я прекрасно понимаю, что быстро проиграл. Но иногда наши ожидания не совпадают с реальностью», — поделился Ричард Ларти.

«Это был не постановочный бой! Это был честный поединок. Просто я потерял внимание и оказался в нокауте, вот и всё. Просто я ошибся, недооценил Эдилова и пошел прямо на удар. Очнулся уже на полу», — пояснил боксер.

Боксер из Ганы упал через 43 секунды после начала боя. Удар Абдулкерима Эдилова лишил ганийца сознания даже через блок.

«Надо быть каким-то мастером шаолиня, всю жизнь прожить в Тибете и одним пальцем тыкать, чтобы люди так падали. Я такой техникой не владею и не слышал. Я ни разу за всю историю бокса не видел такого удара, чтобы человек от него так вот «замертво», буквально «замертво» упал, его мозг отключился, но голова его никуда ни шелохнулась, ничего абсолютно. Удар пришелся в область куда-то защиты, и человек просто замертво упал. Причем начал он падать еще до акцента самого удара — это очень похоже на купленный бой, по моему мнению», — прокомментировал ситуацию обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов.

Ричард Ларти — известный персонаж в мире бокса. Ганийца называют «дайвером» за частые и спорные нокауты. В четырех последних боях Ларти трижды «терял сознание».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021