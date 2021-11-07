Вильданов прокомментировал «бесконтактный» нокаут в Грозном

Нокауты бывают не только зрелищными, но и абсурдными. Боксеру Ричарду Ларти потребовались носилки после боя в Грозном, передает телеканал «Известия».

«Я очень хорошо готовился к этому бою. Понимаете? А люди разводят всякие слухи. Что бой был постановочный. Это ложь! Я прекрасно понимаю, что быстро проиграл. Но иногда наши ожидания не совпадают с реальностью», — поделился Ричард Ларти.

«Это был не постановочный бой! Это был честный поединок. Просто я потерял внимание и оказался в нокауте, вот и всё. Просто я ошибся, недооценил Эдилова и пошел прямо на удар. Очнулся уже на полу», — пояснил боксер.

Боксер из Ганы упал через 43 секунды после начала боя. Удар Абдулкерима Эдилова лишил ганийца сознания даже через блок.

«Надо быть каким-то мастером шаолиня, всю жизнь прожить в Тибете и одним пальцем тыкать, чтобы люди так падали. Я такой техникой не владею и не слышал. Я ни разу за всю историю бокса не видел такого удара, чтобы человек от него так вот «замертво», буквально «замертво» упал, его мозг отключился, но голова его никуда ни шелохнулась, ничего абсолютно. Удар пришелся в область куда-то защиты, и человек просто замертво упал. Причем начал он падать еще до акцента самого удара — это очень похоже на купленный бой, по моему мнению», — прокомментировал ситуацию обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов.

Ричард Ларти — известный персонаж в мире бокса. Ганийца называют «дайвером» за частые и спорные нокауты. В четырех последних боях Ларти трижды «терял сознание».

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