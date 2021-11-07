Мурашко посетил Рязанскую область

В России число вакцинирующихся от COVID-19 увеличилось в пять раз. Об этом заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает телеканал «Известия».

«Меры, которые были приняты, в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали. Мы видим, что общее количество пациентов возросло практически в 4–5 раз. Темпы очень хорошие мы видим сейчас. Видимо, кому-то не хватало решительности, времени, еще чего-то. Но то, что люди сегодня пришли вакцинироваться и ревакцинироваться, это очень правильно», — сообщил министр.

Министр здравоохранения приехал в Рязанскую область, где он сначала посетил станцию скорой помощи. Глава Минздрава пообщался с врачами и диспетчерами. Министр прибыл в единый центр вакцинации. Медучреждение было открыто в кратчайшие сроки 1 ноября. Мурашко оценил работу детской клинической больницы, где осмотрел реанимационное отделение и «красную зону».

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