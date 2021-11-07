Неизвестный угнал Land Cruiser из автосалона в Балашихе

Злоумышленник украл Land Cruiser из салона «Ауди Центр Восток», расположенного в Балашихе на шоссе Энтузиастов. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как отмечается в материале, автомобиль сдавался по системе трейд-ин.

На кадрах видеозаписи неизвестный с лицом, прикрытым маской, перешагнул через ограждения и некоторое время ходил между рядами машин. Затем он остановился у Land Cruiser, открыл дверь иномарки, завел авто и уехал.

Каким образом злоумышленник так беспрепятственно угнал автомобиль, не уточняется.

Ранее, 26 октября, в Ростовской области двое несовершеннолетних угнали машину и попали аварию, в результате чего оба подростка пострадали. Отмечается, что участники инцидента взяли автомобиль без спросу у своего дедушки.